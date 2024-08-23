https://news.day.az/world/1683702.html Кто захватил заложников в России? - ИМЕНА ТЕРРОРИСТОВ
Кто захватил заложников в России? - ИМЕНА ТЕРРОРИСТОВ
Установлены личности предполагаемых террористов, захвативших заложников в волгоградской колонии №19.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, это Хусинов Темур (1995 г.р), Наврузи Рустамчон (2001 г.р), Тошев Рамзиндин (1995 г.р).
Сообщается, что первые двое граждане Таджикистана, третий - гражданин Узбекистана.
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