Кто захватил заложников в России?

Установлены личности предполагаемых террористов, захвативших заложников в волгоградской колонии №19.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, это Хусинов Темур (1995 г.р), Наврузи Рустамчон (2001 г.р), Тошев Рамзиндин (1995 г.р).

Сообщается, что первые двое граждане Таджикистана, третий - гражданин Узбекистана.

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