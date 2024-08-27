Дурову вновь продлили срок задержания

Сооснователь Telegram Павел Дуров останется под стражей еще на 48 часов в рамках расследования дела о киберпреступлениях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Накануне ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры сообщал, что срок содержания Дурова под стражей был 25 августа продлен до 28 августа в рамках процедуры, применяемой с преступлениями, в которых обвиняется предприниматель.

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