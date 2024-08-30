Израиль утвердил план по границе в Газе

Кабинет безопасности Израиля утвердил план по сохранению своих войск в Филадельфийском коридор - на границе с Египтом в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Решение было одобрено большинством в восемь голосов, при этом министр обороны Йоав Галант выступил против, а министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир воздержался", - отмечается в материале издания.

Власти Израиля считают, что поставки из Египта в Газу могли стать причиной нападения палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября. В связи с этим премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху видит в данной мере гарантию безопасности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!