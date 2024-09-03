Замглавы офиса Зеленского уходит в отставку - ПРИЧИНА
Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма уходит с должности.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Ростислав Шурма уходит с должности заместителя главы офиса президента", - написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, Шурма "давно уже хотел соскочить". "Он чувствует, что все идет к большим проблемам", - добавил депутат.
Во вторник днем депутат Рады Ярослав Железняк анонсировал ротации в правительстве и офисе президента Украины. При этом украинские СМИ сообщали, что возможна замена Шурмы нынешним главой Минстратегпрома Александром Камышиным. К вечеру спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Камышин, а также министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец подали заявления об отставке.
По словам Гончаренко, заявления об увольнении будут рассмотрены на заседании парламента в среду.
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