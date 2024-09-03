Замглавы офиса Зеленского уходит в отставку

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма уходит с должности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Ростислав Шурма уходит с должности заместителя главы офиса президента", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, Шурма "давно уже хотел соскочить". "Он чувствует, что все идет к большим проблемам", - добавил депутат.

Во вторник днем депутат Рады Ярослав Железняк анонсировал ротации в правительстве и офисе президента Украины. При этом украинские СМИ сообщали, что возможна замена Шурмы нынешним главой Минстратегпрома Александром Камышиным. К вечеру спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Камышин, а также министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец подали заявления об отставке.

По словам Гончаренко, заявления об увольнении будут рассмотрены на заседании парламента в среду.