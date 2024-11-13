Некоторые заявления США о ближневосточном регионе беспокоят Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что некоторые заявления США по ситуации вокруг действий Израиля в регионе беспокоят Турцию, и он рассчитывает на плодотворные контакты в этом контексте с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На мой взгляд, пока рано делать какие-либо выводы [о влиянии переизбрания Трампа на ситуацию в регионе], - сказал Эрдоган в беседе с журналистами своего пула по окончании его визитов в Саудовскую Аравию и Азербайджан. - Давайте подождем, когда Трамп сменит [президента США Джо] Байдена. Потом посмотрим, какие шаги он предпримет после передачи власти. В течение нового президентского срока Трампу следует предпринять совсем другие шаги в отношении региона, потому что заявления, передаваемые время от времени [США], нас беспокоят".

Эрдоган, которого цитирует агентство Anadolu, также напомнил, что общался с Трампом "спустя несколько дней после его избрания". "Я верю, что такие же контакты у нас будут и в дальнейшем. Потому что наши контакты с Трампом в период его прошлой администрации не идут ни в какое сравнение с контактами с Байденом. Надеюсь, что в новый период мы предпримем шаги наилучшим образом, и от этого выиграют как Соединенные Штаты, так и Турция", - добавил Эрдоган.