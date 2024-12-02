https://news.day.az/world/1712042.html Спецназ Грузии зачистил площадь Свободы В Тбилиси прошла зачистка площади Свободы у здания парламента, организованная спецназом МВД Грузии. По сообщениям Day.Az со ссылкой на местные СМИ, столкновений между протестующими и полицейскими на данный момент не зафиксировано.
Спецназ Грузии зачистил площадь Свободы
В Тбилиси прошла зачистка площади Свободы у здания парламента, организованная спецназом МВД Грузии.
По сообщениям Day.Az со ссылкой на местные СМИ, столкновений между протестующими и полицейскими на данный момент не зафиксировано.
Митингующие постепенно покинули площадь и улицу "9 апреля", отходя вверх по проспекту Руставели по мере приближения правоохранителей, сопровождаемых спецтехникой.
Представители МВД с помощью громкоговорителей предупредили протестующих, потребовав разойтись.
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