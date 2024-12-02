Спецназ Грузии зачистил площадь Свободы

В Тбилиси прошла зачистка площади Свободы у здания парламента, организованная спецназом МВД Грузии.

По сообщениям Day.Az со ссылкой на местные СМИ, столкновений между протестующими и полицейскими на данный момент не зафиксировано.

Митингующие постепенно покинули площадь и улицу "9 апреля", отходя вверх по проспекту Руставели по мере приближения правоохранителей, сопровождаемых спецтехникой.

Представители МВД с помощью громкоговорителей предупредили протестующих, потребовав разойтись.