Турция должна использовать свое влияние для урегулирования в Сирии

Администрация Соединенных Штатов считает, что Анкара должна использовать свое влияние для урегулирования ситуации в Сирии. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Его спросили, какие рычаги есть у Вашингтона для урегулирования сирийского конфликта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вчера госсекретарь [США Энтони Блинкен] говорил [по телефону] с министром иностранных дел [Турции Хаканом] Фиданом", - сказал дипломат, отказавшись раскрывать детали разговора. "Во всех наших беседах с представителями стран региона мы продолжаем призывать каждую страну использовать все имеющееся у нее влияние и добиваться прекращения эскалации, деэскалации. Мы не хотим, чтобы какая-либо страна пыталась воспользоваться ситуацией в Сирии, чтобы она пыталась воспользоваться нестабильностью в Сирии. Мы хотим, чтобы все страны использовали свое влияние, использовали свои рычаги воздействия, чтобы добиться прекращения эскалации, защиты гражданского населения и в конечном итоге продвижения политического процесса", - добавил Миллер, отвечая на многочисленные просьбы сообщить больше информации о переговорах глав двух внешнеполитических ведомств.

Дипломат добавил, что политика США в отношении сирийского президента Башара Асада не изменилась. В то же время он отказался уточнить, хочет ли Вашингтон, чтобы тот покинул свой пост, как ранее об этом неоднократно заявлялось.