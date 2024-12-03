Президент Южной Кореи отменит военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёл заявил, что отменит военное положение на заседании правительства, передает Day.Az.

"Мы отменим военное положение, приняв просьбу Национального собрания. Мы немедленно созвали заседание кабинета министров, но поскольку сейчас раннее утро, кворум еще не собран, поэтому мы отменим военное положение, как только он будет собран", - сказал Юн Сок Ёл.

Отметим, что сегодня в Южной Корее было объявлено военное положение. Командирам всех родов войск было дано указание повысить боевую готовность.