На Макрона возложили ответственность за правительственный кризис

Депутат левой оппозиции Эрик Кокрель, возглавляющий финансовую комиссию Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, возложил ответственность за правительственный кризис в стране на президента республики Эмманюэля Макрона.

"Истинный виновник этой ситуации - это Эмманюэль Макрон", - сказал Кокрель во время своего выступления в нижней палате, трансляция которого велась на ее сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "экономика переживает хаос", нашедший отражение в "массовых увольнениях в крупных компаниях и росте безработицы".

В свою очередь лидер фракции социалистов Борис Валло упрекнул премьер-министра Мишеля Барнье в том, что он не вел диалог с левыми относительно проекта государственного бюджета. Оба представителя партий, входящих в левый альянс "Новый народный фронт", назвали уход кабинета министров неизбежным. "Власть должна принадлежать парламенту", - сказал Валло.