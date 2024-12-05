В Палате представителей назвали помилование сына Байдена "извращением над правосудием"

Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера является извращением над правосудием. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это помилование - извращение правосудия, полнейшее пренебрежение верховенством закона, и оно еще больше подрывает веру людей в нашу систему правосудия", - прокомментировал Джонсон.

Спикер Палаты представителей подчеркнул, что Байден более 10 раз обещал не помиловать своего сына. Джонсон добавил, что эти обещания были записаны на видео.