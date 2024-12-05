https://news.day.az/world/1712864.html Провальная политика Франции может ударить по евро Евро столкнется с новыми трудностями после того, как французское парламент Франции отправил в отставку правительство. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Мы вступаем в длительный период нестабильности во французской политике", - заявила валютный стратег Barclays Plc в Нью-Йорке Скайлар Монтгомери Конинг.
Провальная политика Франции может ударить по евро
Евро столкнется с новыми трудностями после того, как французское парламент Франции отправил в отставку правительство. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы вступаем в длительный период нестабильности во французской политике", - заявила валютный стратег Barclays Plc в Нью-Йорке Скайлар Монтгомери Конинг.
По данным агентства, фьючерсы на французские облигации сохранили рост после голосования, которое состоялось после закрытия обычных торгов.
Портфельный менеджер DoubleLine Capital Билл Кэмпбелл подчеркнул: "Недавние события во Франции только усугубляют трудности для страны и Европейского союза в целом".
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