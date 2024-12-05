Провальная политика Франции может ударить по евро

Евро столкнется с новыми трудностями после того, как французское парламент Франции отправил в отставку правительство. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы вступаем в длительный период нестабильности во французской политике", - заявила валютный стратег Barclays Plc в Нью-Йорке Скайлар Монтгомери Конинг.

По данным агентства, фьючерсы на французские облигации сохранили рост после голосования, которое состоялось после закрытия обычных торгов.

Портфельный менеджер DoubleLine Capital Билл Кэмпбелл подчеркнул: "Недавние события во Франции только усугубляют трудности для страны и Европейского союза в целом".