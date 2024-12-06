В Южной Корее готовятся к объявлению еще одного военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль может снова объявить в стране военное положение ввиду быстрого падения его политических рейтингов. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу правящей партии "Гражданская сила" Хан Дон Хуна, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Глава правящей партии Южной Кореи предположил, что президент страны может снова объявить военное положение, поскольку находящийся в сложной ситуации Юн Сок Ёль видит, что поддержка ослабевает", - говорится в сообщении издания.

По оценке WSJ, мысль о том, что Южная Корея может второй раз за эту неделю перейти в режим военного положения, "нервировала страну, которая и так была на грани".

Как говорится в материале газеты, Юн Сок Ёль "борется за свою политическую жизнь". Его популярность упала до рекордно низкого уровня. Согласно опросу Gallup Korea, опубликованному в пятницу, только 13% респондентов, опрошенных после объявления военного положения, одобрили работу президента Южной Кореи.