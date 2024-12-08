В Сирии 8 декабря объявили национальным праздником

Национальная коалиция сирийских оппозиционных и революционных сил объявила 8 декабря национальным праздником в честь падения 61-летнего режима партии Баас и освобождения Сирии от власти Башара Асада.

Как сообщает агентство Anadolu, в заявлении коалиции отмечается, что 8 декабря - это день победы для мучеников, жертв, заключенных, перемещенных лиц и угнетенных сирийцев, передает Day.Az.

Коалиция подчеркнула, что продолжит работать над завершением переходного процесса и передачи власти переходной администрации. Она также выразила готовность к стратегическому сотрудничеству с другими странами для строительства новой Сирии.