https://news.day.az/world/1713734.html В Сирии 8 декабря объявили национальным праздником Национальная коалиция сирийских оппозиционных и революционных сил объявила 8 декабря национальным праздником в честь падения 61-летнего режима партии Баас и освобождения Сирии от власти Башара Асада.
В Сирии 8 декабря объявили национальным праздником
Национальная коалиция сирийских оппозиционных и революционных сил объявила 8 декабря национальным праздником в честь падения 61-летнего режима партии Баас и освобождения Сирии от власти Башара Асада.
Как сообщает агентство Anadolu, в заявлении коалиции отмечается, что 8 декабря - это день победы для мучеников, жертв, заключенных, перемещенных лиц и угнетенных сирийцев, передает Day.Az.
Коалиция подчеркнула, что продолжит работать над завершением переходного процесса и передачи власти переходной администрации. Она также выразила готовность к стратегическому сотрудничеству с другими странами для строительства новой Сирии.
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