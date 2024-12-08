Трамп планирует ввести пошлины для основных торговых партнеров США

Избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести дополнительные пошлины для крупнейших американских торговых партнеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

Как указывает телеканал, "Трамп заявил, что выполнит предвыборное обещание ввести импортные пошлины для крупнейших торговых партнеров США". "Я большой сторонник пошлин, считаю пошлины самым красивым словом в мире. Они сделают нас богатыми, - сказал он. - При правильном применении пошлины являются очень мощным инструментом не только в экономике, но и во внеэкономических сферах".

Вместе с тем избранный президент не стал обещать, что подобные меры не отразятся на затратах американцев. "Я не могу ничего гарантировать. Я даже не могу давать гарантии насчет завтрашнего дня", - приводит телеканал слова Трампа.

Ранее он заявил, что введет торговые пошлины в 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара. По словам Трампа, любая страна, которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, "распрощается с Америкой".