https://news.day.az/world/1714279.html Эрдоган и итальянский премьер обсудили ситуацию в Сирии Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ. Стороны обсудили региональные и глобальные вопросы, в том числе последние события в Сирии.
Эрдоган и итальянский премьер обсудили ситуацию в Сирии
Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Стороны обсудили региональные и глобальные вопросы, в том числе последние события в Сирии.
В ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за мир, свободу, диалог.
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