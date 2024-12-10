Эрдоган и итальянский премьер обсудили ситуацию в Сирии

Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Стороны обсудили региональные и глобальные вопросы, в том числе последние события в Сирии.

В ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за мир, свободу, диалог.