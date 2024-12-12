Директор ФБР подает в отставку

Директор ФБР Крис Рэй уйдет с поста в начале следующего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, избранный президент-республиканец Дональд Трамп дал понять, что намерен уволить Рэя и заменить его на Кэша Пателя.

Сам Трамп назначил Рэя, также республиканца, на 10-летний срок в 2017 году, после того как уволил своего предшественника Джеймса Коми, с которым отношения ухудшились на фоне расследования ФБР по поводу предполагаемых связей его кампании 2016 года с Россией.

"После нескольких недель тщательных размышлений я решил, что для бюро правильным решением будет, если я проработаю до конца текущей администрации в январе, а затем уйду", - сказал Рэй сотрудникам ФБР.