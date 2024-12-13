Во Франции фермеры перекрыли шоссе стеной из стогов сена

Французские фермеры, протестующие против политики властей в отношении сельскохозяйственной отрасли, возвели "стену дураков" из стогов сена, перекрыв движение по шоссе RN124 близ коммуны Ош на юго-западе страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радио France Bleu.

На круговом перекрестке перед въездом в коммуну они возвели стену из 577 стогов, которые должны символизировать 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента). Также по одному стогу досталось президенту Франции Эмманюэлю Макрону и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Сенаторы (представители верхней палаты парламента), как и члены уходящего правительства страны, на этой инсталляции отмечены не были.

"Мы хотели бы таким образом отблагодарить всех наших политиков за то, что они являются дураками, а не защитниками французского сельского хозяйства. Они должны работать, потому что фермеры умирают, и они не собираются умирать молча", - заявил глава местного отделения профсоюза Coordination rurale ("Сельская координация") Лионель Канделон.

Фермеры во Франции с ноября проводят протестные акции, требуя от властей выполнить данные в прошлом году обещания о поддержке аграриев. Также они протестовали против заключения сделки о свободной торговле между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка. Впрочем, несмотря на протесты фермеров во Франции, Германии, Польше и ряде других стран, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 декабря сообщила о завершении переговоров и заключении сделки, что вызвало новую волну недовольства. Также французские фермеры недовольны решением парламента отправить в отставку правительство Мишеля Барнье, опасаясь, что это негативно отразится на решении проблем в сельском хозяйстве.

Местные власти, оценив высоту получившейся конструкции, а также количество мусора вокруг нее, решили временно закрыть движение по автостраде. Оно может возобновиться лишь в пятницу, когда дорога будет расчищена.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в среду приняло резолюцию о недоверии кабмину Мишеля Барнье из-за принятия им социальных разделов госбюджета на 2025 год в обход парламента. За проголосовал 331 депутат. Премьер был вынужден подать в отставку. Правительство 73-летнего Барнье, назначенного на пост премьера 5 сентября, стало самым недолговечным в истории Пятой республики: оно проработало всего 90 дней.