Финляндия оставит закрытой границу с Россией

Финляндско-российская граница в ближайшей перспективе останется закрытой из-за угроз, которых опасаются финские власти. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Оценка угроз не изменилась. Действия России не меняются", - сказал он, утверждая, что РФ может пропустить через границу людей без действительных проездных документов в случае открытия контрольно-пропускных пунктов. "Именно поэтому открыть границу сейчас нельзя даже в экспериментальном порядке", - добавил премьер.

В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Хельсинки о закрытии пограничных переходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.