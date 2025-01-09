В Лос-Анджелесе не хватает воды для тушения лесных пожаров

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) спасательным бригадам, которые борются с многочисленными лесными пожарами, не хватает воды. Об этом 8 января сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Городские власти заявили, что их муниципальные системы водоснабжения работают эффективно. Проблема заключается в том, что они были разработаны для тушения локальных возгораний в городе, а не для борьбы с лесными пожарами.

"Дело не в том, что в Южной Калифорнии не хватает воды, а в том, что в этом конкретном районе Южной Калифорнии ее не хватает только на те несколько часов, которые нужны для тушения пожаров", - отметил Джей Ланд, профессор кафедры гражданского строительства и экологии Калифорнийского университета в Дэвисе.

По словам директора департамента общественных работ округа Лос-Анджелес Марка Престола, борьба с пожаром, во время которого несколько гидрантов будут на протяжении нескольких часов откачивать воду, невозможна.

Нехватка воды особенно осложнила работу в Пасифик-Палисейдс, престижном районе, где лесной пожар уничтожил практически 4856 га.

Департамент водных ресурсов и энергетики Лос-Анджелеса уведомил, что перед ураганом были заполнены все имеющиеся в городе резервуары с водой, включая три, объем которых составляет 3,8 млн л, в районе Палисейдс. В ведомстве также призвали жителей экономить воду.