Во Франции гололедица и снег стали причиной смертей и травм

На севере Франции из-за снега и гололедицы погибли два человека.

Как сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру департамента Нор, также 20 человек получили травмы. В департаменте Па-де-Кале в результате ДТП пострадали три человека, передает Day.Az.

В обоих департаментах 9 и 10 января был введен режим оранжевой погодной опасности из-за гололедицы и снега. В середине дня он был снят, но вечером снова введут до утра. Работу школьных автобусов приостановили. Префектура Па-де-Кале ограничила движение грузовиков весом более 7,5 тонн по дорогам второстепенного значения до полудня.