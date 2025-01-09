https://news.day.az/world/1721735.html Во Франции гололедица и снег стали причиной смертей и травм - ФОТО На севере Франции из-за снега и гололедицы погибли два человека. Как сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру департамента Нор, также 20 человек получили травмы. В департаменте Па-де-Кале в результате ДТП пострадали три человека, передает Day.Az.
Во Франции гололедица и снег стали причиной смертей и травм - ФОТО
На севере Франции из-за снега и гололедицы погибли два человека.
Как сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру департамента Нор, также 20 человек получили травмы. В департаменте Па-де-Кале в результате ДТП пострадали три человека, передает Day.Az.
В обоих департаментах 9 и 10 января был введен режим оранжевой погодной опасности из-за гололедицы и снега. В середине дня он был снят, но вечером снова введут до утра. Работу школьных автобусов приостановили. Префектура Па-де-Кале ограничила движение грузовиков весом более 7,5 тонн по дорогам второстепенного значения до полудня.
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