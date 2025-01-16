Последствия жутких пожаров в Калифорнии

Day.Az со ссылкой на агентство ТАСС представляет новые кадры последствий пожаров в Калифорнии.

Напомним, лесные пожары начались 7 января в прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, после чего огонь распространился на другие участки Лос-Анджелеса. Сильный ураганный ветер и дефицит воды в пожарных гидрантах значительно осложняют работу спасателей.

На данный момент около 180 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться, а тысячи зданий уничтожены огнем. Среди пострадавших оказались и голливудские знаменитости, такие как Мел Гибсон, Энтони Хопкинс и Пэрис Хилтон, которые лишились своих домов. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и поручил оказать Калифорнии федеральную помощь для ликвидации последствий.