https://news.day.az/world/1723436.html Северная Корея разрешила въезд для иностранных туристов Северная Корея официально открыла особую экономическую зону "Расон" на северо-востоке страны для иностранных туристов. Как сообщает Day.Az, cо ссылкой на китайского туристического оператора Young Pioneer Tours, свободная экономическая зона теперь доступна для посещения иностранцами, и уже можно забронировать тур.
Северная Корея разрешила въезд для иностранных туристов
Северная Корея официально открыла особую экономическую зону "Расон" на северо-востоке страны для иностранных туристов.
Как сообщает Day.Az, cо ссылкой на китайского туристического оператора Young Pioneer Tours, свободная экономическая зона теперь доступна для посещения иностранцами, и уже можно забронировать тур.
Ожидается, что первыми на территорию прибудут китайские туристы.
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