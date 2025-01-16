Северная Корея разрешила въезд для иностранных туристов

Северная Корея официально открыла особую экономическую зону "Расон" на северо-востоке страны для иностранных туристов.

Как сообщает Day.Az, cо ссылкой на китайского туристического оператора Young Pioneer Tours, свободная экономическая зона теперь доступна для посещения иностранцами, и уже можно забронировать тур.

Ожидается, что первыми на территорию прибудут китайские туристы.