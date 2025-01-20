В Китае казнили убийцу 35 человек

Суд средней ступени города Чжухай привел в исполнение смертный приговор в отношении водителя Фань Вэйцю, умышленно совершившего наезд на пешеходов.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, сообщает Day.Az.

Казнь была проведена в присутствии сотрудников китайской прокуратуры, которые следили за соблюдением всех правовых процедур. Приговор был вынесен 27 декабря 2024 года.

Суд установил, что действия Фань Вэйцю представляли серьезную угрозу общественной безопасности и были признаны "крайне подлыми".

Трагедия в Чжухае

Инцидент произошел вечером 11 ноября 2024 года. В результате умышленного наезда погибло 35 человек, еще 43 получили серьезные травмы. После преступления водитель пытался скрыться, но был оперативно задержан правоохранительными органами.