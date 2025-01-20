Девять из десяти американских компаний, работающих в Европе, считают, что из-за возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом их бизнес ждут неприятности. О том, что возвращение Трампа напугало американский бизнес в Европе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на опрос, проведенный Американской торговой палатой при Европейском союзе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причиной ухудшения трансатлантических экономических отношений в ближайшие годы они назвали введение пошлин, о необходимости которых Трамп говорил неоднократно. Кроме того, 52 процента опрошенных признались, что ждут негативных последствий из-за политики властей самого Евросоюза. Подавляющее большинство компаний заявили, что Европа имеет ключевое значение для их деятельности, и призвали Брюссель и Вашингтон объединить усилия для смягчения регулирования и снижения торговых барьеров.

Отмечается, что в Американскую торговую палату при ЕС входят более 160 компаний, среди которых Apple, Goldman Sachs, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Visa.