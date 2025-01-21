В Турции задержали лидера оппозиционной партии

Лидер турецкой оппозиционной партии "Зафер" Умит Оздаг был задержан в Анкаре по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Оппозиционного политика доставят в Стамбул, где местная прокуратура начала расследование в его отношении, сообщает Day.Az со ссылкой на газету Cumhuriyet.

Причиной разбирательства в отношении Оздага, который ранее неоднократно заявлял о необходимости высылки из Турции сирийских беженцев, стали его высказывания о якобы нападках Эрдогана на религию.