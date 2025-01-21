https://news.day.az/world/1724236.html В Турции задержали лидера оппозиционной партии Лидер турецкой оппозиционной партии "Зафер" Умит Оздаг был задержан в Анкаре по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Оппозиционного политика доставят в Стамбул, где местная прокуратура начала расследование в его отношении, сообщает Day.Az со ссылкой на газету Cumhuriyet.
В Турции задержали лидера оппозиционной партии
Лидер турецкой оппозиционной партии "Зафер" Умит Оздаг был задержан в Анкаре по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Оппозиционного политика доставят в Стамбул, где местная прокуратура начала расследование в его отношении, сообщает Day.Az со ссылкой на газету Cumhuriyet.
Причиной разбирательства в отношении Оздага, который ранее неоднократно заявлял о необходимости высылки из Турции сирийских беженцев, стали его высказывания о якобы нападках Эрдогана на религию.
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