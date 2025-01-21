Трюдо рассказал о последствиях ввода США тарифов на канадские товары

Соединенным Штатам придется закупать ресурсы у России, Китая и Венесуэлы, если президент США Дональд Трамп решит ввести пошлины в размере 25% на все канадские товары.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Президент Трамп заявил, что хочет обеспечить Соединенным Штатам "золотой век", который потребует больше стали и алюминия, больше критически важных минералов, более надежную и доступную энергетику, <...> все эти ресурсы есть у Канады и мы готовы работать с США ради создания процветающей и безопасной экономики в Северной Америке, - сказал Трюдо. - Альтернативой для них стала бы [закупка] большего числа ресурсов из России, Китая или Венесуэлы".

Он подчеркнул, что Канада в любом случае ответит на решение США по тарифам, добавив, что "все варианты на столе". Ранее глава провинции Онтарио Даг Форд утверждал, что Канада прекратит поставки электроэнергии и энергоносителей в Соединенные Штаты. Канада экспортирует в США порядка 60% своей нефти, а также 85% электроэнергии.

20 января Трамп заявил, что намерен ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики 1 февраля.