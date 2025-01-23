https://news.day.az/world/1724882.html Армения продолжит бойкотировать ОДКБ Армения не разморозит членство в Организации договора коллективной безопасности в 2025 году. Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом говорится в докладе Службы внешней разведки страны. Там указано, что "неспособность" и "нежизнеспособность" ОДКБ в реакции на проблемы Южного Кавказа "вряд ли изменится в 2025 году".
Армения продолжит бойкотировать ОДКБ
Армения не разморозит членство в Организации договора коллективной безопасности в 2025 году.
Как передает Day.Az, об этом говорится в докладе Службы внешней разведки страны.
Там указано, что "неспособность" и "нежизнеспособность" ОДКБ в реакции на проблемы Южного Кавказа "вряд ли изменится в 2025 году". Поэтому, маловероятно, что "основания замораживания членства Армении в ОДКБ исчезнут".
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что ОДКБ не только не выполняет свои оборонные обязательства перед Арменией, но и создает угрозы для безопасности, существования, суверенитета и государственности Армении.
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