Армения продолжит бойкотировать ОДКБ

Армения не разморозит членство в Организации договора коллективной безопасности в 2025 году.

Как передает Day.Az, об этом говорится в докладе Службы внешней разведки страны.

Там указано, что "неспособность" и "нежизнеспособность" ОДКБ в реакции на проблемы Южного Кавказа "вряд ли изменится в 2025 году". Поэтому, маловероятно, что "основания замораживания членства Армении в ОДКБ исчезнут".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что ОДКБ не только не выполняет свои оборонные обязательства перед Арменией, но и создает угрозы для безопасности, существования, суверенитета и государственности Армении.