Правящая партия Грузии прекращает работу в ПАСЕ

"Грузинская мечта" прекращает работу в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом объявила глава грузинской делегации Теа Цулукиани.

Она заявила, что условия и оговорки в принятой по Грузии резолюции неприемлемы, несправедливы и необоснованны.

"Требование ПАСЕ о назначении новых выборов нарушает суверенитет Грузии и игнорирует волю более 1 120 000 избирателей, голосовавших за "Грузинскую мечту", и категорически неприемлема", - подчеркнула Цулукиани.

"Принять эту оговорку с нашей стороны было бы равносильно предательству нашего электората и, следовательно, подавляющего большинства нашего общества...На основании вышеизложенного мы, члены делегации парламента Грузии в Страсбурге, прекращаем работу в ПАСЕ с сегодняшнего дня", - заявила Цулукиани, отметив, что это командное решение "Грузинской мечты".

При этом она отметила, что Грузия остается членом Совета Европы, а свою работу в ПАСЕ возобновит, когда изменится несправедливое отношение и прекратится шантаж.