Очередная авиакатастрофа в США

В Филадельфии (штат Пенсильвания) произошло крушение легкомоторного самолета санитарной авиации LEAR-55. На борту находились шесть человек, включая экипаж.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Fox News, воздушное судно исчезло с радаров спустя полминуты после взлета. Падение произошло на жилой район, что привело к возгоранию и повреждению газопровода. Утечка газа способствовала дальнейшему распространению огня на близлежащие дома.

Губернатор штата Джош Шапиро заявил в соцсети Х, что находится в курсе ситуации, обсудил произошедшее с мэром города и заверил, что необходимые ресурсы будут направлены для ликвидации последствий катастрофы.