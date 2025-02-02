Мигранты сожгли американский флаг

Протестующие против депортации мигранты провели акцию протеста в Окснарде, Калифорния.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Протестующие, по большей части мексиканские мигранты, в ходе акции сожгли американский флаг.

Представляем вашему вниманию данное видео: