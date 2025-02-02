https://news.day.az/world/1727233.html Мигранты сожгли американский флаг - ВИДЕО Протестующие против депортации мигранты провели акцию протеста в Окснарде, Калифорния. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Протестующие, по большей части мексиканские мигранты, в ходе акции сожгли американский флаг. Представляем вашему вниманию данное видео:
Мигранты сожгли американский флаг - ВИДЕО
Протестующие против депортации мигранты провели акцию протеста в Окснарде, Калифорния.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Протестующие, по большей части мексиканские мигранты, в ходе акции сожгли американский флаг.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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