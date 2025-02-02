Болид Mercedes-Benz середины прошлого века пустят c молотка

На аукционе RM Sotheby's продадут уникальный Mercedes-Benz W 196 R. Редчайший автомобиль был выпущен в 1955 году и получил название Stromlinienwagen. Эксклюзивный автомобиль принимал участие в гонках Формулы-1 в те времена, когда регламент соревнований позволял командам выставлять на заезды совершенно не похожие друг на друга модели. Этим и воспользовались немецкие инженеры, построив десять спорткаров с открытым верхом и обтекаемым кузовом. Ориентировочная стоимость модели составляет 55 миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, Mercedes-Benz Stromlinienwagen дебютировал на Гран-при Буэнос-Айреса в январе 1955 года. В том же сезоне болид продемонстрировал лучшее время круга на Гран-при Италии. Всего же необычный спорткар дважды побеждал в том сезоне.

Представленный экземпляр стал частью экспозиции музея Indianapolis Motor Speedway Museum. За минувшие годы специалисты дважды полностью перекрашивали кузов автомобиля. Аукционисты подчеркивают, что данный спорткар станет первым W 196 R, который сможет приобрести частное лицо. Предварительная стоимость Stromlinienwagen составляет около 55 миллионов долларов.