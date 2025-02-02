https://news.day.az/world/1727272.html Израильская армия уничтожила 50 радикалов и задержала 100 человек Армия обороны Израиля сообщила, что в ходе операции на западном побережье реки Иордан они уничтожили 50 вооружённых радикалов и задержали более 100 человек, подозреваемых в участии в террористической деятельности и находящихся в розыске. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Израильских оборонительных сил.
Израильская армия уничтожила 50 радикалов и задержала 100 человек
Армия обороны Израиля сообщила, что в ходе операции на западном побережье реки Иордан они уничтожили 50 вооружённых радикалов и задержали более 100 человек, подозреваемых в участии в террористической деятельности и находящихся в розыске.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Израильских оборонительных сил.
В сообщении уточняется, что в ходе первых операций в результате авиаударов было уничтожено более 15 террористов, а в ходе дальнейших мероприятий было ликвидировано как минимум 35 радикалов.
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