Израильская армия уничтожила 50 радикалов и задержала 100 человек

Армия обороны Израиля сообщила, что в ходе операции на западном побережье реки Иордан они уничтожили 50 вооружённых радикалов и задержали более 100 человек, подозреваемых в участии в террористической деятельности и находящихся в розыске.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Израильских оборонительных сил.

В сообщении уточняется, что в ходе первых операций в результате авиаударов было уничтожено более 15 террористов, а в ходе дальнейших мероприятий было ликвидировано как минимум 35 радикалов.