Армия обороны Израиля подорвала более 20 зданий радикалов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила подрыв 23 зданий и строений в городе Дженин, которые использовались в военных целях палестинскими радикалами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Силы безопасности уничтожили 23 строения, в которых располагались террористические объекты", - говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что уничтожение строений было осуществлено в рамках продолжающейся с января контртеррористической операции на севере Западного берега реки Иордан.

21 января пресс-служба армии Израиля сообщила, что силовики приступили к проведению масштабной операции в районе города Дженин, которая получила название "Железная стена". 27 января военные проинформировали о начале операции в городе Тулькарм, также расположенном в северной части Западного берега Иордана, 2 февраля оперативные действия были распространены еще на пять палестинских населенных пунктов в этом районе.