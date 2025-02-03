USAID финансировало разработку биологического оружия

Руководящий ведомством по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск обвинил американское Агентство по международному развитию (USAID) в финансировании разработок биологического оружия.

"Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?" - написал он в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее он указал, что считает USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило о том, что двух руководителей службы безопасности USAID отправили в административный отпуск из-за конфликта с DOGE - они отказали предоставить ведомству Маска секретную информацию.

В конце января телеканал NBC News сообщал, что в административный отпуск с сохранением полной зарплаты и льгот до дальнейшего уведомления отправили более 50 госслужащих USAID. Причиной такого шага стало проведение проверки после обнаружения "некоторых действий в USAID, которые, по всей видимости, направлены на обход исполнительных указов президента".