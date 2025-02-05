Пашинян заявил об "активном диалоге" между Турцией и Арменией

Мы продолжим и продолжаем диалог с Турцией. Я думаю, что Армения и Турция никогда не были в таком активном диалоге, как сейчас.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с послом Джоном Хербстом, старшим директором Евразийского центра Атлантического совета, после своего выступления в Antlantic council.

"Фактически, нет никаких препятствий для общения с Турцией, и мы находимся на постоянной связи. Наши министры иностранных дел постоянно встречаются и разговаривают, наши представители находятся на постоянной связи, и мы очень активно работаем, и есть общее представление о том, что нужно сделать.

Но, конечно, есть некоторые нюансы, и для достижения реального результата необходимы определенные заключительные шаги. Мы надеемся, что результат будет очень скоро", - отметил он.