Спецпосланник Трампа представит план США по урегулированию на Украине

План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта будет представлен на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в своем аккаунте социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Рад объявить о своем участии в Мюнхенской конференции 2025 года. Являясь специальным посланником по России и Украине, я с нетерпением жду возможности поговорить о цели президента Трампа прекратить этот кровавый и дорогостоящий конфликт", - отметил спецпредставитель.

Келлог также добавил, что намерен встретиться с американскими союзниками, которые готовы работать с Вашингтоном над разрешением украинского кризиса.