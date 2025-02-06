США проведут пересмотр своего членства в ЮНЕСКО

США проведут пересмотр своего членства в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Соединенные Штаты также проведут обзор своего членства в ЮНЕСКО. Этот обзор будет проводиться Секретарем в координации с Представителем Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций (Послом ООН) и должен быть завершен в течение 90 дней с даты этого распоряжения", - говорится в документе.

В американском правительстве уточнили, что обзор будет включать оценку того, как и поддерживает ли ЮНЕСКО интересы США. В частности, Вашингтон проведет анализ любых проявлений антисемитизма или антиизраильских настроений внутри организации.