Politico получала миллионы за статьи о демократах

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что газета Politico получила $8 млн от Агентства США по международному развитию (USAID) за положительные статьи о Демократической партии Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и других агентствах, большая часть из них ушла на "откуп" в фейковые СМИ за создание красивых историй о демократах", - сообщил глава государства.

По его словам, "левая газетенка, известная как Politico, похоже, получила $8 млн".

Трамп добавил, что "это может стать крупнейшим скандалом в истории".