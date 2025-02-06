https://news.day.az/world/1728289.html Politico получала миллионы за статьи о демократах - Трамп Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что газета Politico получила $8 млн от Агентства США по международному развитию (USAID) за положительные статьи о Демократической партии Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Politico получала миллионы за статьи о демократах - Трамп
Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что газета Politico получила $8 млн от Агентства США по международному развитию (USAID) за положительные статьи о Демократической партии Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и других агентствах, большая часть из них ушла на "откуп" в фейковые СМИ за создание красивых историй о демократах", - сообщил глава государства.
По его словам, "левая газетенка, известная как Politico, похоже, получила $8 млн".
Трамп добавил, что "это может стать крупнейшим скандалом в истории".
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