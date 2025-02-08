Трамп назвал мошеннической деятельность USAID

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал как мошенническую и коррупционную деятельность федерального американского Агентства по международному развитию (USAID), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все это - мошенничество, если посмотреть на USAID. Очень мало [средств этой организации] тратится на хорошие цели. Каждая строчка [ее бюджета], на которую я смотрю, - это или коррупция, или что-то смехотворное", - заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьером Японии Сигэру Исибой в Белом доме.

Администрация США фактически приостановила 3 февраля деятельность USAID. По решению Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь США Марко Рубио. Меры в отношении USAID были приняты с подачи Илона Маска, которого Трамп ранее назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.