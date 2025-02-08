Правительству Франции предрекли падение

Время президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца вышло, старые правительства Европейского союза (ЕС) скоро падут.

Такое развитие событий предрек глава голландской Партии свободы Герт Вилдерс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Старые режимы рухнут. И мое послание всем старым лидерам от Макрона до Шольца: ваше время вышло. Пробуждение закончилось", - подчеркнул политик из Нидерландов.

Он отметил, что сейчас европейцы хотят иметь безопасные границы своих стран, положить конец массовой иммиграции, а также депортации иностранных преступников. Вилдерс подчеркнул, что вектор общественного мнения в ЕС склоняется в сторону собственной национальной идентичности и культуры.