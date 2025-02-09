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Президент Сербии чуть не попал в ДТП - ВИДЕО

У служебного автомобиля президента Сербии Александра Вучича на дороге в Мокрин отвалилось колесо Как сообщает Day.Az, видео распространилось в соцсетях. После инцидента Вучич пересел в другое транспортное средство и продолжил поездку по Центральному Банату. Государственная служба сообщила, что проводится расследование.