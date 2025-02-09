Президент Сербии чуть не попал в ДТП

У служебного автомобиля президента Сербии Александра Вучича на дороге в Мокрин отвалилось колесо.

Как сообщает Day.Az, видео распространилось в соцсетях.

После инцидента Вучич пересел в другое транспортное средство и продолжил поездку по Центральному Банату.

Государственная служба сообщила, что проводится расследование.