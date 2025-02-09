Трамп поговорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался украинский конфликт.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью газете New York Post.

"Я лучше промолчу", - ответил Трамп на вопрос о том, как долго длилась беседа.

Кроме того, Трамп заявил, что у него "всегда были хорошие отношения с Путиным". Он также раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена, назвав его позором страны.

По словам Трампа, у него есть "конкретный план" по прекращению боевых действий, и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него "всегда были хорошие отношения с Путиным", и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.