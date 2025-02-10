https://news.day.az/world/1729081.html Армения оказалась отрезана от Ирана Участки трассы, ведущей из Армении в Иран в Сюнике (Зангезуре), труднопроходимы для всех видов транспорта. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении. В частности, на некоторых участках - гололед и снег.
Армения оказалась отрезана от Ирана
Участки трассы, ведущей из Армении в Иран в Сюнике (Зангезуре), труднопроходимы для всех видов транспорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.
В частности, на некоторых участках - гололед и снег.
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