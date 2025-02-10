Армения оказалась отрезана от Ирана

Участки трассы, ведущей из Армении в Иран в Сюнике (Зангезуре), труднопроходимы для всех видов транспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.

В частности, на некоторых участках - гололед и снег.