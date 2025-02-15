Лузер Макрон вздумал Трампа уму-разуму учить
Автор: Байрам Эльшадов
Президент Франции Эммануэль Макрон похоже всерьез готов рассматривать варианты конфликта с США. Облажавшийся в Украине, в Африке и на Южном Кавказе французский Недонаполеон принялся учить уму-разуму президента США Дональда Трампа.
"Отношения с Европой не являются для США приоритетной проблемой, Вашингтону нужно концентрироваться на других трудностях, а не пытаться навредить экономике ЕС", заявил Макрон CNN, подразумевая угрозы Трампа ввести пошлины на европейские товары.
Примерив на себя роль поучителя, Макрон продолжил бубнить себе под нос:
"Во-первых, разве Евросоюз - это ваша первоочередная проблема? Ваша первая проблема - это Китай, так что вам надо сконцентрироваться на этом. Во-вторых, Европа - это ваш союзник, и, если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами", - сказал он.
Забавно наблюдать, как макроновская Франция, регулярно получающая оплеухи от своих бывших колоний, вздумала тягаться с одной из современных сверхдержав мира. Макрон, похоже, окончательно потерял связь с реальностью, если считает, что его жалкие увещевания хоть как-то повлияют на Трампа. Вряд ли нынешний хозяин Белого дома после триумфального возвращения станет слушать советы человека, который не может навести порядок даже у себя во Франции.
Чем может похвастаться Макрон? Тем, что его страна стремительно теряет влияние в Африке, а её военных выгоняют, как проворовавшихся чиновников? Тем, что сейчас его мусорный рейтинг сравним с 2018 годом, в разгар протестов "желтых жилетов"?
Но, конечно, проще всего пытаться поучать Трампа, который, в отличие от Макрона, всегда ставил национальные интересы США выше мнения брюссельских бюрократов. Французский президент, мечтающий о великой Европе, не понимает главного - никому не интересны лекции от лузеров.
И если Макрон думает, что своими скудными речами сможет запугать Трампа или заставить Вашингтон отказаться от жесткой экономической политики, ему стоит вспомнить, как заканчивают те, кто пытался ставить условия Америке.
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