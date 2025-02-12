В Великобритании ужесточили порядок получения гражданства

Власти Великобритании ужесточили порядок получения гражданства в стране в рамках мер по борьбе с увеличенным притоком мигрантов, в особенности прибывающих на небольших лодках через пролив Ла-Манш. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 12 февраля сообщило Bloomberg.

Отныне любому нелегалу, подающему заявку на получение гражданства, "будет отказано независимо от того, как давно он находится на территории страны", приводит агентство выдержку из заявления, размещенного на сайте миграционного агентства страны.

Принятые меры описываются как "уточняющие". Ранее в гражданстве отказывали только тем лицам, которые незаконно пересекли британскую границу в течение последних десяти лет.

В Великобританию через пролив Ла-Манш ежегодно прибывают тысячи мигрантов. Так, в 2022 году границу страны пересекло 45 тыс. нелегалов, в 2023-м - около 30 тыс. Правящая в стране Лейбористская партия в начале августа заявила о намерении "положить конец опасным переправам мигрантов на маленьких лодках, которые подрывают безопасность границ и подвергают риску жизни людей".

Летом 2024 года по Великобритании прокатилась волна протестов с участием сотен ультраправых из-за ситуации с нелегальной миграцией. Они вспыхнули после того, как 29 июля в городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на детей во время урока танцев, убив трех несовершеннолетних. В ходе беспорядков было задержано не менее 378 человек.

Премьер-министр Кир Стармер назвал происходящее организованным бандитизмом, а позже был вынужден отменить отпуск из-за ситуации. На фоне беспорядков рейтинг политика обрушился сразу на 26 п.п.