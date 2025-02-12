Путин и Трамп почти полтора часа говорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, о телефонном разговоре руководителей двух государств сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, - рассказал Песков. - Это был весьма продолжительный телефонный разговор, он длился почти полтора часа".

О планах разговора с российским президентом Трамп многократно заявлял в последние недели. Американский лидер уделял большое внимание конфликту в Украине и выражал желание поспособствовать его завершению.