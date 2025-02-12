https://news.day.az/world/1729790.html

Трамп поговорил с Зеленским сразу после разговора с Путиным

Между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся разговор. Как передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Офиса Президента Украины. Это произошло сразу же после разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. В частности, разговор длился около часа.