Трамп поговорил с Зеленским сразу после разговора с Путиным

Между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся разговор.

Как передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Офиса Президента Украины. Это произошло сразу же после разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

В частности, разговор длился около часа.

Детали разговора не раскрываются.