Европейская страна построит 12 новых городов

Власти Великобритании запланировали построить 12 городов нового поколения по всей стране, заявил премьер-министр европейской страны Кир Стармер. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет британская газета The Guardian.

По словам премьера, в результате такого строительства сотни тысяч рабочих и семей получат выгоду. В канцелярии Стармера назвали проект - крупнейшей с послевоенных времен программой строительства жилья.

Уточняется, что под возведение новых городов рассматривают более 100 участков по всей Англии. В каждом из 12 населенных пунктов планируют возвести как минимум 10 тысяч новых домов. Возле локаций вскоре появятся поликлиники, школы, общественный транспорт.

Во второй половине января агентство РИА Новости со ссылкой на указ, который подписал президент Киргизии Садыр Жапаров написало, что в республике построят новый экологически чистый город под названием Кемин-Сити.

Город начнут строить в сельском округе Кичи-Кемин Кеминского района Чуйской области, его площадь составит более 353 гектаров. Глава государства поручил кабмину разработать и утвердить концепцию строительства до 1 июня 2025 года. К указанному сроку правительство также должно обговорить детали с инвесторами и подписать инвестиционное соглашение о начале проекта.