Эрдоган обсудил с генсеком НАТО гарантии безопасности для Украины

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщает Day.Az, Рютте опубликовал информацию об этом в своем аккаунте X.

В ходе переговоров стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и увеличение расходов на оборону.