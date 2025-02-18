https://news.day.az/world/1731255.html Эрдоган обсудил с генсеком НАТО гарантии безопасности для Украины Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Как сообщает Day.Az, Рютте опубликовал информацию об этом в своем аккаунте X. В ходе переговоров стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и увеличение расходов на оборону.
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО гарантии безопасности для Украины
Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Как сообщает Day.Az, Рютте опубликовал информацию об этом в своем аккаунте X.
В ходе переговоров стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и увеличение расходов на оборону.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре