https://news.day.az/world/1731255.html

Эрдоган обсудил с генсеком НАТО гарантии безопасности для Украины

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Как сообщает Day.Az, Рютте опубликовал информацию об этом в своем аккаунте X. В ходе переговоров стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и увеличение расходов на оборону.