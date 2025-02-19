ХАМАС анонсировал шаги по реализации первого этапа соглашения с Израилем

Палестинское движение ХАМАС в четверг, 20 февраля, передаст Израилю тела четверых заложников, а в субботу, 22 февраля, отпустит шестерых подлежащих освобождению на первом этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хейя, запись его выступления транслировал аффилированный с движением портал Quds.

"ХАМАС решил передать тела четверых заложников, в том числе членов семьи Бибас, в четверг, 20 февраля. Взамен мы ожидаем, что в субботу Израиль отпустит наших заключенных, как это было указано в соглашении. В субботу 22 февраля мы освободим оставшихся у нас и подлежащих освобождению на первом этапе живых заложников - их шесть - в обмен на освобождение наших заключенных из тюрем", - заявил аль-Хейя. Он подчеркнул, что среди живых заложников числятся израильский араб Хишам ас-Сейид, похищенный ХАМАС в 2015 году, и эфиопский еврей Авера Мангисту, находящийся в Газе с 2014 года.

Глава движения в Газе указал, что переговоры о втором этапе соглашения по Газе должны были начаться на 16-й день после вступления сделки в силу, однако этого так и не случилось. ХАМАС, отметил он, готов к консультациям и подчеркивает, что вторая фаза должна будет включать в себя переход к устойчивому перемирию, полный выход израильских военных из Газы и освобождение заложников. Последнее, по словам аль-Хейи, может быть реализовано в ходе одного масштабного обмена удерживаемых в Газе израильтян на палестинских заключенных.